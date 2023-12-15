ABD Kongresi, NATO'dan tek taraflı çekilmeyi yasaklayan tasarıyı onayladı Trump'ın, 2024'te yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde, ülkesinin NATO üyeliğini iptal edebileceği iddia ediliyor. Kongre, böyle bir ihtimale karşılık düzenleme yaptı.

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ABD'de, NATO'dan olası bir tek taraflı çekilmeyi engelleyecek düzenlemeye imza atıldı.

Kongre, ülkenin herhangi bir başkanının, Senato'nun onayı ve Kongre yasası olmadan ABD'yi NATO'dan çekmesini önleyecek tasarıyı onayladı.

ABD basını, bu kararın, görev süresi boyunca eski Başkan Donald Trump'ın "öfkesinin hedefi" olan NATO ittifakına Kongre'nin bağlılığının altını çizdiğini belirtti.

İttifakın, özellikle Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı saldırılarından bu yana, mevcut Başkan Joe Biden döneminde yeniden önem kazandığı kaydedildi.

ABD'de NATO üyeliği için tedbir

Düzenlemeye, senatörler Tim Kaine ve Marco Rubio öncülük etti. Kaine, "NATO, Putin'in Ukrayna'daki savaşına ve dünya çapında artan zorluklara karşı güçlü bir duruş sergiledi." dedi.

Yasanın "ABD'nin ulusal güvenliğinin temelini oluşturan bu önemli ittifaka verdiği desteği yeniden teyit ettiği" bildirildi.

Rubio da tedbirin, Kongre gözetimi için "kritik bir araç" olarak hizmet ettiğini söyledi.

"Ulusal çıkarlarımızı koruduğumuzdan emin olmalıyız"

Açıklamasında Rubio, "Ulusal çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin güvenliğini koruduğumuzdan emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

Biden, görev süresi boyunca NATO ittifakına yatırımlar yaparken, Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı Avrupa'ya daha fazla asker ve kaynak aktardı.

The Hill, Trump'ın ise 2024 başkanlık seçimlerinden önce, NATO konusunda "karışık sinyaller" gönderdiğini yazdı.

Trump endişesi: ABD'yi NATO'dan çekebilir

Trump destekçileri, Cumhuriyetçi aday adayının askeri ittifaka ilişkin sert söylemlerinin, üye devletlere savunma harcamalarının yüzde 2'sine ulaşma yükümlülüklerini yerine getirme konusunda "ilham" verdiğini ve ABD'nin yükünü hafifletmeyi amaçladığını söylüyor.

Donald Trump'ı eleştirenler ise eski başkanın söyleminin ittifakın birliğini ve gücünü zayıflattığını vurguluyor.

Trump'ın, ABD olarak NATO'ya bağlılıktan vazgeçeceği ve ülkesini askeri bloktan tamamen çekeceği endişeleri, Amerikan kamuoyunda dile getiriliyor.