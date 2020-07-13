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    ABD'de devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Bir adam, Wisconsin'de çıkan şiddetli fırtına sırasında devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 15:15
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