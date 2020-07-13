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- ABD'de devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtuldu
ABD'de devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bir adam, Wisconsin'de çıkan şiddetli fırtına sırasında devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 15:15
ABD'nin Wisconsin eyaletinde şiddetli fırtına çıktı.
Çıkan fırtınada evden çıkarak yola yürüyen bir adam, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
OLAY ANI KAMERADA
Kıl payı hayatını kurtaran adamın görüntüleri kameralara yansıdı.
ABD'de devrilen ağaç altında kalmaktan son anda kurtuldu - VİDEO