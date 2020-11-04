ABD'de seçimler son 120 yılın en yüksek katılımı yaşandı

ABD'de başkanlık için seçim yarışı devam ederken, son 120 yılda en yüksek oy verme katılımının yaşanması dikkat çekti.

ABD’de seçimlere dair verileri inceleyen US Elections Project, ilk verilere göre bu seçimin son 120 yıldaki en yüksek katılımlı seçim olduğunu duyurdu.

1900’deki seçimde yüzde 73,7 katılım oranına ulaşılmıştı.

1900'LERDEN BERİ BİR İLK

2020 seçimindeki veriler ise yüzde 66,9’luk bir orana işaret ediyor.

Projenin başındaki Prof. Michael McDonald, sayımların bitmesiyle birlikte gerçek katılım oranının birkaç hafta içinde anlaşılacağını belirtti.