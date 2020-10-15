- Haberler
- Dünya Haberleri
- AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı
AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı
AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 13:06
AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı da bulunuyor.