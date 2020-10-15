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    AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı

    AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 13:06
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    AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı

    AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

    Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı da bulunuyor.

    AYRINTILAR GELECEK...

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