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AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı

AB'den Rusya'ya üst düzey 'Navalnıy' yaptırımı

AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.