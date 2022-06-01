Afrika'da 25 milyon kişi, gıda krizi tehdidi altında

Uluslararası Kurtarma Komitesi, şiddetli açlık konusunda uyarıda bulundu. Temiz su bulamayan insanların, evlerini terk etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, Afrika kıtasında milyonlarca insanı tehdit ediyor.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), kıtada 25 milyon kişinin gıda sorunuyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kuraklığa bağlı şiddetli açlık uyarısı

IRC Sözcüsü Mediha Raza, kuraklık sorununun birçok ülkede gıda krizini tetiklediğine dikkati çekti.

Raza, "Etiyopya, Somali ve Kenya'da 25 milyon kişi, kuraklığa bağlı şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullandı.

Temiz su kıtlığı göçe neden oluyor

AA'nın haberine göre, Raza, bölgenin 5 sezondur yağmur almadığını anımsatarak, insanların temiz su bulamamaları nedeniyle evlerini terk ettiğini anlattı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, kuraklıktan mayıs ayında 6,1 milyon insan etkilenirken, 771 bin 400 kişi evini terk etti.