Almanya'da Federal Meclis, Ülkücülere ait derneklerin incelenmesini istedi

Almanya'da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti.

Avrupa'da Türk derneklerinin, yaşadıkları ülkelerde son yıllarda Türk toplumuyla daha fazla yakınlaşması, Avrupa devletlerini rahatsız etti.

Türkiye ve İslam karşıtı, aşırı sağcı ve terör örgütlerinin yörüngesinde ne kadar dernek varsa, istedikleri gibi faaliyetlerde bulunurken, Türk derneklerine yönelik çifte standartlara bir yenisi daha eklendi.

Fransa'da hükümetin ülkede faaliyet gösteren Ülkü Ocaklarını kapatma kararı almasının ardından, benzer bir karar için Almanya'da da Federal Meclise sunulan önerge kabul edildi.

BAHANE: "IRKÇILIĞA KARŞI ÇIKMAK"

Alman Federal Meclisi'nde, hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge görüşüldü.

"ÜLKÜCÜ PROPAGANDA YASAKLANSIN"

Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa’da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunuluyor.

SON KARAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan İçişleri Bakanlığı'nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cem Özdemir: Almanya'da ülkücüler yasaklansın-haberi için tıklayın