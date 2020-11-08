Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.05
-3.21%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Fransa'da esnaftan salgın önlemlerine cenaze törenli protesto

    Fransa'da esnaflar, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında dükkanlarını kapatmasını, kendi cenazelerini temsil ettikleri gösteriyle protesto etti.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 08:10
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 08:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da esnaftan salgın önlemlerine cenaze törenli protesto

    Fransa’nın Toulouse kentindeki Capitole Meydanı’nda bir araya gelen bine yakın esnaf hükümetin korona virüs salgını nedeni ile “temel ihtiyaç satmayan” işletmeleri kapatmasına tepki gösterdi.

    CENAZE TÖRENİ İLE PROTESTO

    Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil edem koreografi düzenledi.

    Fransa'da esnaftan salgın önlemlerine cenaze törenli protesto ViDEO

    "MAĞAZA VE İŞLETMELER ÖLÜYOR"

    Meydanda hazırladıkları koreografiyi müzik eşliğinde sergileyen esnaflar, tek tek siyah şemsiyelerini açıp yere yattı. Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.

    Fransa da esnaftan salgın önlemlerine cenaze törenli protesto #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir