Avrupa’da yeni mülteci krizi beklentisi arttı

Enerji krizi kıskacında olan Avrupa’da kış ayının gelmesi ile mülteci hareketliliğin artmasına yönelik beklentiler arttı. Slovak hükümeti, yaklaşık 700 bin Ukraynalı mülteci beklendiğini kaydetti.

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş, Avrupa kıtasındaki dengeleri altüst etmeye devam ediyor…

Enerji krizinin yanı sıra kıtada göç hareketleri de arttı.

Reuters, yerel yetkililere dayanarak hazırladığı haberinde, Doğu Avrupa ülkelerinde bu kış yeni bir Ukraynalı mülteci akını beklendiğini yazdı.

Enerji krizinin etkisini hissettirdiği kıtada, önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının da düşmesi ile Slovakya, Ukrayna'dan yüz binlerce kişinin ülkeye gelebileceğini ifade etti.

Yaklaşık 700 bin mülteci bekleniyor

Konuyla ilgili hazırlanan rapora göre, Slovak hükümeti bu kış ülkeye yaklaşık 700 bin mültecinin girebileceğini belirtti.

Raporda, "Ukrayna'da yerinden edilmiş çok sayıda insan şu anda kış için uygun olmayan koşullarda geçici olarak barındırılıyor." ifadesi yer aldı.

Mülteciler için ürünler stoklandı

Avrupa ülkelerinin yeni bir mülteci krizine hazırlanmak için kabul merkezleri açtığı, ürünleri stokladığı da söylentiler arasında.

“Sürekli hijyen ürünleri ve gıda stokları yapıyoruz"

Macaristan'da, yardım kuruluşu Hungarian Reformed Church Aid'in sözcüsü Zsofia Dobis-Lucski, Reuters'e verdiği demeçte, son haftalarda Zahony kasabasındaki sınır tren istasyonuna günde yaklaşık 300-500 kişinin geldiğini söyledi.

Polonya'daki Przemysl'den bir yetkili olan Witold Wolczyk, yerel yetkililerin potansiyel olarak zor bir kışa ve yeni bir mülteci dalgasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Wolczyk, "Sürekli hijyen ürünleri ve gıda stokları yapıyoruz." dedi.

7 milyon kişi, yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, şu anda Avrupa'daki çeşitli ulusal koruma programları kapsamında yaklaşık 4,5 milyon mülteci kayıtlı ve yaklaşık 7 milyon kişi de Ukrayna'da ülke içinde yerinden edildi.

Ekim ayı sonlarında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, ülkeden kaçan yurttaşlarını elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı hafifletmek için bahardan önce eve dönmemeye çağırdı.