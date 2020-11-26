Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi

Fransa Senatosu'nun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etmesinin ardından Azerbaycan tarafından, Fransa'ya nota verildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçti.

Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle dün tavsiye niteliğindeki sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi onayladı.

Senatonun skandal kararının ardından Azerbaycan-Fransa arasında gerilim tırmandı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Bakanlık yetkilileri, 25 Kasım'da Fransız Senatosu tarafından sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması" kararının kabul edilmesi kapsamında Büyükelçiye protesto notası verildi.

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.



Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.



Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi de bugün Azerbaycan hükümetine Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından çıkartılması için AGİT'e başvurması çağrısında bulunmuştu.