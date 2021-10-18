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- Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor
Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor
- AA
- 18.10.2021 - 17:49
- Güncelleme : 18.10.2021 - 17:53
13 Ekim'de Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddia edildi.
Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken, söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edildi.
Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılırken, Hindular da tapınaklarına saldırı düzenlendiğini iddia ederek protestolara başladı.
HİNDULAR SALDIRILARI PROTESTO ETTİ
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu gruplar, artan şiddet olaylarını ve tapınaklarına düzenlenen saldırıları protesto etti.
Shahbagh kavşağını trafiğe kapatan göstericiler, adalet çağrısı yaptı. Dakka Üniversitesi'nden öğrenciler ve öğretim görevlileri de Hindu grupların protestolarına katıldı.
6 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, son günlerde şiddet olayları tırmanışa geçmişti. Olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Hindu tapınaklarına düzenlenen saldırılara ilişkin 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor VİDEO