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    Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor

    Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle başlayan eylemlerde, tapınaklarına saldırı olduğunu savunan Hindular da harekete geçti. Hindular, saldırıları protesto etti.
    • AA
    • 18.10.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:53
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    Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor

    13 Ekim'de Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddia edildi.

    Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerindeki çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken, söz konusu bölgelere güvenlik ekipleri takviye edildi.

    Müslümanların kutsal değerlerine hakaret edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılırken, Hindular da tapınaklarına saldırı düzenlendiğini iddia ederek protestolara başladı.

    HİNDULAR SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

    Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu gruplar, artan şiddet olaylarını ve tapınaklarına düzenlenen saldırıları protesto etti.

    Shahbagh kavşağını trafiğe kapatan göstericiler, adalet çağrısı yaptı. Dakka Üniversitesi'nden öğrenciler ve öğretim görevlileri de Hindu grupların protestolarına katıldı.

    Bangladeş te Kur an-ı Kerim e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor #1

    6 KİŞİ ÖLDÜ, 100'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

    Hindu-Müslüman geriliminin arttığı Bangladeş'te, son günlerde şiddet olayları tırmanışa geçmişti. Olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

    Hindu tapınaklarına düzenlenen saldırılara ilişkin 300'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor VİDEO

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