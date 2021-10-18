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Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor

Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkla başlayan eylemler sürüyor

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle başlayan eylemlerde, tapınaklarına saldırı olduğunu savunan Hindular da harekete geçti. Hindular, saldırıları protesto etti.