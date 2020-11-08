Biden'cılardan Beyaz Saray önünde 'Evine dön Trump' sloganları

ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanırken, Demokrat Parti seçmenleri, başkent Washington'da Beyaz Saray önünde gösteriler düzenledi.

ABD'deki 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Demokratlar seçim zaferini, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

BİDEN'CILAR, BEYAZ SARAY'A AKIN ETTİ

Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray çevresinde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar atarak kutlama yaptı.

"EVİNE DÖN TRUMP" SLOGANLARI

Beyaz Saray etrafında toplanan Biden taraftarları, seçimi kaybeden Donald Trump'a "Evine, Florida'ya dön" çağrısı yaptı.