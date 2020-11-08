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    Biden'cılardan Beyaz Saray önünde 'Evine dön Trump' sloganları

    Biden'cılardan Beyaz Saray önünde 'Evine dön Trump' sloganları

    ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanırken, Demokrat Parti seçmenleri, başkent Washington'da Beyaz Saray önünde gösteriler düzenledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2020 - 04:21
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    ABD'deki 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazandı.

    Demokratlar seçim zaferini, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

    BİDEN'CILAR, BEYAZ SARAY'A AKIN ETTİ

    Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray çevresinde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar atarak kutlama yaptı.

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #1

    "EVİNE DÖN TRUMP" SLOGANLARI

    Beyaz Saray etrafında toplanan Biden taraftarları, seçimi kaybeden Donald Trump'a "Evine, Florida'ya dön" çağrısı yaptı.

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #2

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #3

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #4

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #5

    Biden cılardan Beyaz Saray önünde Evine dön Trump sloganları #6

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