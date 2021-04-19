BioNTech ve Pfizer'dan AB'ye 100 milyon doz koronavirüs aşısı

BioNTech ve Pfizer'dan AB'ye 100 milyon doz koronavirüs aşısı

İki şirket, Brüksel'e aşıların dağıtımını bu yıl gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs aşısı teminini sürdürüyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından AB'nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

100 MİLYON DOZ TEDARİK EDİLECEK

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Böylece toplam doz sayısı 600 milyona ulaşacak. Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

AŞI DAĞITIMI HIZLANDIRILDI

Fazladan 100 milyon doz satın alma seçeneğinin, 27 ülkeden oluşan AB'nin Pfizer ve BioNTech ile şubat ayında imzaladığı anlaşmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Pfizer ve BioNTech, geçen hafta Brüksel'e koronavirüs aşısı dağıtımını ikinci çeyrekte yüzde 25 oranında hızlandırmayı kabul etmişti.