BioNTech/Pfizer, ABD'ye 100 milyon doz koronavirüs aşısı gönderecek

Washington yönetimi, koronavirüs aşı tedarikine devam ediyor.

ABD, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından ilave 100 milyon doz satın aldı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi.

TOPLAMDA 300 MİLYON DOZ

Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak. ABD hükümeti, yeni parti için 1.95 milyar dolar ödeyecek.

Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz koronavirüs aşısı almayı garanti altına almış oldu.

Yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz koronavirüs aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.