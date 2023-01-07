Brexit sürecinde 2 bin 285 İngiliz, AB'den sınır dışı edildi

Eurostat, ayrılık sürecinin sonunda ortaya çıkan tabloyu paylaştı. Konuyla ilgili olarak, "İngiliz vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşları oldu" denildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığı anlamına gelen Brexit dönemiyle ilgili yeni istastistikler yayınlandı.

Binlerce İngiliz vatandaşının, geçiş döneminin sonunda sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Binlerce İngiliz için sınır dışı edilme kararı

AB'nin istatistik ofisi Eurostat'tan yapılan açıklamada, 2 bin 285 İngiliz için Ocak 2021 ile Eylül 2022 arasında sınır dışı kararı alındığı belirtildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra bu ülkenin vatandaşları birliğe üye ülkelerde serbest dolaşım hakkını kaybetti.

"İngiliz vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşları oldu"

Guardian'ın haberine göre, veriler, Brexit'in sonuçlarının "en keskin hatırlatıcısı" olduğuna vurgu yapıyor.

Brexit sonrası göç ve vatandaşlık üzerine çalışmalar yapan Lancaster Üniversitesi'nden Profesör Michaela Benson, "İngiliz vatandaşları artık AB'de üçüncü ülke vatandaşları oldu." dedi.

İsveç ilk sırada

Eurostat verileri, AB üyesi devletler arasında çarpıcı farklılıkları da gösteriyor. İsveç, dönem boyunca ülkeyi terk etmesi istenen tüm İngiliz vatandaşlarının yaklaşık yarısını (1050) ve Hollanda neredeyse üçte birini (615) oluşturdu.

Diğer ülkelerin sınır dışı istatistikleri

Malta, 115 İngiliz vatandaşına topraklarını terk etmelerini söyledi. Bu sayı Fransa için 95, Belçika için 65, Danimarka için 40 ve Avusturya için 10 oldu.

İspanya, Portekiz ve İtalya dahil olmak üzere büyük İngiliz nüfusuna sahip bazı ülkeler ise sınır dışı emri bildirmedi.