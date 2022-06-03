Petrol
117.51
-0.09%
Euro
17.7567
0.33%
Dolar
16.4852
0.19%
Altın
991.53
0.26%
Borsa
2602
-1.26%
Bitcoin
506.140
2.46%
BTXN Coin
12.29
0.82%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 126'ya yükseldi

    Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 126 oldu.
    • 03.06.2022 - 06:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 126'ya yükseldi

    Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.

    Ölü sayısı 126'ya yükseldi

    Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, felaketlerde kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 126 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #1

    10 bin insan evsiz kaldı

    Açıklamada, 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı ifade edilerek, kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paulista şehrinde ise sel sularında kaybolan 1 kişi için bölgeye Brezilya Donanması’ndan dalgıçların gönderildiği aktarıldı.

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #2

    Sel felaketinden 51 kent etkilendi

    İHA'nın haberine göre; Pernambuco eyalet yetkilileri, felaketin başta Recife kenti olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını, 31 şehirde ise olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #3

    Eyalette son 56 yılın en büyük felaketi

    Öte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #4

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #5

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #6

    Brezilya daki sel felaketinde can kaybı 126 ya yükseldi #7


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu

    Apple Watch modellerinde kamera devri
    Teknoloji

    Apple Watch modellerinde kamera devri

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir