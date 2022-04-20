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    Charles Michel, Kiev'de Vladimir Zelensky ile görüştü

    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.
    • DHA
    • 20.04.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 18:06
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    Charles Michel, Kiev'de Vladimir Zelensky ile görüştü

    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Kiev'deki çatışmalarda harabeye dönen alanları inceleyen Michel, daha sonra Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

    Dayanışma için teşekkür etti

    Zelensky, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kiev'de. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, devletimizin savunma ve mali desteği ile AB kriterlerine uygunluk anketine verilen cevaplar tartışıldı. Halkla anlamlı buluşma ve dayanışma için teşekkürler.” dedi.

    Michel de Twitter hesabında ziyaretinden kareler paylaştı.

    Charles Michel, Kiev'de Vladimir Zelensky ile görüştü VİDEO

    Charles Michel, Kiev de Vladimir Zelensky ile görüştü #1

    Charles Michel, Kiev de Vladimir Zelensky ile görüştü #2

    Charles Michel, Kiev de Vladimir Zelensky ile görüştü #3

    Charles Michel, Kiev de Vladimir Zelensky ile görüştü #4


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