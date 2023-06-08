Çin'de genç kızı rehin alan şahıs kürekle etkisiz hale getirildi Çin'de bir genç kızı makasla rehin alan şahıs, başına yediği kürek darbesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

ensonhaber.com Çin'de meydana gelen bir rehin alma olayı sosyal medyada gündem oldu. Eline makas alan bir adam, bilinmeyen bir sebeple genç kızı rehin aldı. O anlarda yapılan kahramanca bir müdahale olayın büyümesini önledi. Bölgede bulunan hızlı ve cesur bir Çinli, saldırgan şahsın kafasına kürekle vurdu. Kafasına yediği kürekle afalladı, polis paketledi Kafasına küreği yiyen saldırgan şahıs ne olduğunu anlayamadı. O anlarda saldırgan şahsa müdahale edilip, etkisiz hale getirildi. Rehin alınan kız da güvenli bir şekilde kurtarıldı. Saldırganın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.