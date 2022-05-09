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    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı

    Çin’in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden olurken; meteoroloji bürosundan “ışık kırılması olabilir” açıklaması geldi.
    • 09.05.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:03
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    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı

    Çin’in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde, cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.

    Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı.

    ‘Işık kırılması olabilir’

    Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi.

    ‘O gün hava sisli ve bulutluydu’

    İHA’nın haberine göre meteoroloji bürosundan bir yetkili ise olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.

    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı VİDEO

    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı #1

    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı #2

    Çin’de gökyüzü kızıla boyandı #3


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