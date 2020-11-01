Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Oruç Reis, çalışmalarını kasım ayının ortasına kadar sürdürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

14 KASIM'A KADAR UZATILDI

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

ENDER ARAŞTIRMA GEMİLERİNDEN BİRİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.