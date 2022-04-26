Petrol
103.44
1.25%
Euro
15.80
-0.19%
Dolar
14.80
0.23%
Altın
907.54
0.62%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
596.064
3.15%
BTXN Coin
21.07
-2.63%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

    Dünya Sağlık Örgütü, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye dek sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldığını, 73 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin de yaralandığını bildirdi.
    • 26.04.2022 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

    Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı bilgileri güncellendi.

    164 saldırı, 73 can kaybı, 52 yaralı

    Buna göre savaş başladığı günden bu yana sağlık merkezlerine 164 saldırı yapılırken bu saldırılarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

    AA’nın haberine göre saldırılardan 149 sağlık binası, 17 sağlık vasıtası ve 24 sağlık çalışanı etkilendi.

    DSÖ: Ukrayna da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı #1

    “Savaş zamanında sağlık ihtiyaçları durmaz”

    Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısına Ukrayna'dan bağlanan DSÖ Avrupa Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, ülkede savaşın etkisiyle artış gösterme potansiyeli olan kızamık, polio, tetanoz ve koronavirüs gibi salgınlara karşı bağışıklığın artırılması için DSÖ'nün Ukrayna Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde olduğunu aktardı.

    Bhatnagar, “Savaş zamanında sağlık ihtiyaçları durmaz. Bu yüzden bölgede bağışıklığı sürdürmek önemli.” açıklamasında bulundu.

    DSÖ: Ukrayna da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Arda Turan hoca oluyor
    Futbol

    Arda Turan hoca oluyor

    154 sözleşmeli personel alacak
    Gündem

    154 sözleşmeli personel alacak

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir