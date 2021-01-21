Dünya liderlerinden Joe Biden'a tebrik mesajı

Ülkelerin devlet başkanları, ABD'nin yeni yönetimine çeşitli mesajlar gönderdi. Avrupa, Kanada ve İsrail, ortak çalışma vurgusu yaparken; İran ve Çin, "İlişkileri geliştirelim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden için dünya liderlerinden peş peşe mesajlar gönderildi.

Liderler, koronavirüs salgını, iklim değişikliği gibi konularda Biden yönetimiyle birlikte çalışma isteklerini dile getirdi.

"AVRUPA YENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Dört uzun yılın ardından Avrupa'nın, Beyaz Saray'da bir dostu var." dedi.

Leyen, ABD'de bu anı uzun zamandır beklediklerini dile getirerek, "Avrupa, en eski ve en güvenilir ortağımızla yeni bir başlangıca hazır." diye konuştu.

"BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile yakın bağlara sahip olduklarını belirtti. Trudeau, "Ülkelerimizi daha güvenli, daha müreffeh ve daha dirençli hale getirmek için Biden ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN BIDEN MESAJI

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin yeni başkanıyla iyi ilişkilere sahip olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

"Tropiklerin Trump'ı" olarak anılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya ile ABD arasındaki ilişkilerin "uzun, sağlam ve yüce değerlere dayalı" olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden ile birlikte ABD-İsrail ilişkilerini güçlendirmeyi dört gözle beklediğini ifade eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tel Aviv ve Arap dünyası arasında barış çabalarını genişletmeye ve İran'a karşı ortak mücadeleye" işaret etti.

Ayrıca bir açıklama yapan Netanyahu, Trump'a "İsrail için yaptığı tüm harika işler" konusunda teşekkür etti.

İRAN: NÜKLEER ANLAŞMADA TOP ABD'DE

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışıyla "zorbalık döneminin sona erdiğini" ifade etti.

Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmaya değinen Ruhani, "Top Washington'da" dedi.

ÇİN: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Biden'ı tebrik eden diğer liderler oldu.

Çin'in ABD Büyükelçisi Cui Tiankai, "Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.