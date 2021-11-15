Dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen çok amaçlı araç ilk olarak 25 Aralık'ta Japonya'da hizmet verecek.

Japonya'nın Tokushima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada, dünyanın hem yolda hem de tren rayında hareket edebilen "Tren-büs" adı verilen araç ilk olarak Japonya'da hizmete girecek.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık’ta yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.

"50 KİLOMETRELİK PARKURDA ÇALIŞACAK"

Tokushima’daki Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek.

Dünyanın ilk "Tren-büs'ü" Japonya’da hizmete giriyor

"DOĞAL AFETLERE KARŞI DAYANIKLI"

İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3’ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor.

"15 SANİYEDE TRENE DÖNÜŞÜYOR"

Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV’de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor.

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV’nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor.

İşletmeci şirket, DMV’nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.