Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
216.900
1.45%
EXEN Coin
11.21
4.47%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C

    F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu

    Bu yıl yakalandığı koronavirüsü yenen ve 7’nci şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton’a şövalye unvanı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 12:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu

    Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton (35), koronavirüs salgınındaki çalışmaları nedeniyle yüzlerce kişiyle birlikte Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye unvanına  layık görüldü.

    ‘Sir’ Lewis Hamilton’ın yanı sıra bu yıl onur unvanları, koronavirüs salgınında çalışma yapan kişilere verildi.

    DÖRDÜNCÜ F1 PİLOTU

    Hamilton, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.

    F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu #1

    F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu #2

    F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir