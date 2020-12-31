F1 Şampiyonu Lewis Hamilton şövalye oldu

Bu yıl yakalandığı koronavirüsü yenen ve 7’nci şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton’a şövalye unvanı verildi.

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton (35), koronavirüs salgınındaki çalışmaları nedeniyle yüzlerce kişiyle birlikte Yeni Yıl Onur Listesi’nde yer alarak şövalye unvanına layık görüldü.

‘Sir’ Lewis Hamilton’ın yanı sıra bu yıl onur unvanları, koronavirüs salgınında çalışma yapan kişilere verildi.

DÖRDÜNCÜ F1 PİLOTU

Hamilton, iki Britanyalı Stirling Moss ve Jackie Stewart ve Avustralyalı Jack Brabham'dan sonra şövalye unvanı verilen dördüncü F1 pilotu oldu.