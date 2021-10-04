Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail heyeti ile görüştü

Meretz Partisi üyelerinden oluşan İsrail heyeti ile Filistin Devlet Başkanı arasında görüşme yapıldı. İsrail heyeti içerisinde Sağlık Bakanı Horowitz ile Bölgesel İşbirliği Bakanı Frej de yer aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej'in de yer aldığı İsrail heyetiyle görüştüğünü, İsrail heyetinin Ramallah’ta bulunan devlet başkanlığı konutunda ağırlandığını yazdı.

Görüşmede konu, İsrail’in Yahudi yerleşim birimleri inşa etme faaliyetleri kapsamında Filistinlilerin evlerini zorla yıkması oldu.

Abbas, İsrail'in işgale ve Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerine son vermesini istedi.

Ayrıca Abbas, uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması gerektiğini, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmaya ve Kudüs'ten sürmesine son vermesi gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA YÖNELİK POLİTİKALARA DEĞİNDİ

Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara yönelik gerginliğin tırmandırılması ve uygulanan politikalar hakkında da uyarılarda bulundu.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan Meretz Partisi üyelerinden oluşan İsrail heyeti de işgalin son bulması ve iki devletli çözümü destekleyen tutumlarını teyit etti.

Heyet, güven köprüleri kurmak için ortak iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYOR

Sol görüşlü Meretz Partisi, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı çıkan birkaç İsrail partisi arasında yer alıyor.

FİLİSTİN-İSRAİL İLİŞKİLERİ TÜM YÖNELERİ İLE ELE ALINMIŞTI

29 Ağustos'ta Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Ramallah'ta bir araya gelmişti.

İkili arasındaki görüşmede, Filistin-İsrail ilişkilerinin ele alındığı ve ilişkilerin ‘tüm yönleriyle’ masaya yatırıldığı açıklanmıştı.

DİYALOĞU YENİDEN BAŞLATMA NİYETİNDE OLDUĞUNU İLETMİŞTİ

12 Temmuz’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.