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    TotalEnergies’e Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

    Fransız petrol şirketi Total Energies hakkında Rus uçaklarına yakıt ikmali yaparak, Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan dava açıldı.
    • 15.10.2022 - 02:21
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 02:21
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    TotalEnergies’e Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu

    Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand sivil toplum kuruluşları ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda TotalEnergies’i Ukrayna’da savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

    "Rus uçaklarının yakıtlarını üretiyor"

    İHA'nın haberine göre; şikayet raporunda, “TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği” öne sürüldü.

    TotalEnergies’e Ukrayna’daki savaş suçlarına ortaklıktan suç duyurusu #1

    TotalEnergies, yakın zamana kadar kuzey Rusya’daki Termokarstovoye sahasından gaz çıkaran Terneftegaz’da yüzde 49 hisseye sahipti.

    Diğer yüzde 51 hissesi, Fransız firmasının da doğrudan yüzde 19,4 hissesine sahip olduğu Rus şirketi Novatek’e aitti.


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