G7 Zirvesi'nde Joe Biden ve Emmanuel Macron yakınlığı

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı ve bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un zirveden yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştiriliyor.

Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderleri, zirve kapsamında koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geliyor.

ZİRVEYE KATILAN LİDERLER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

İKİ LİDERİN SAMİMİ PAYLAŞIMLARI

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesaplarından samimi oldukları görüntüleri paylaştılar.

Biden'ın paylaştığı fotoğrafta, ''Başkan Macron ve ben, karşılaştığımız en zorlu zorlukların üstesinden gelmeye hazırız.'' mesajı yer alırken, Macron'un paylaştığı videoda, ''Artık bir arada olduğumuza, birleştiğimize, bir fark yaratmaya kararlıyız, teslim etme zamanı. Eminim yapacağız.'' ifadeleri yer alıyor.

Biden ve Macron'un çok yakın temas halinde olmaları dışında, diğer liderlerin de maske takmamaları dikkat çekti.