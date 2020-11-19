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    Geçen yıl ölen ABD’li profesör üniversiteye 350 bin dolar bıraktı

    ABD’de geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Linda Hill, yaklaşık 40 yıl çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı. Para, öğrenci burslarını desteklemek için kullanılacak.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 12:25
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    Geçen yıl ölen ABD’li profesör üniversiteye 350 bin dolar bıraktı

    ABD'de geçen yıl ölen profesör Linda Hill, 40 yıldan fazla çalıştığı Claflin Üniversitesi'ne 350 bin dolar bıraktı.

    ÖĞRENCİ BURSLARI İÇİN KULLANILACAK

    Hill'in ailesi, bağış haberini bu hafta başında açıkladı ve paranın öğrenci burslarını desteklemek için kullanılacağını ifade etti.

    ADI VERİLECEK

    Bağıştan sonra yapılan açıklamada üniversitenin yazı merkezine hayatını kaybeden profesörün adının verileceği belirtildi.

    Geçen yıl ölen ABD’li profesör üniversiteye 350 bin dolar bıraktı #1

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