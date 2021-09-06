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    Gine'de darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi

    Gine'de darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi

    Cumhurbaşkanı Conde'yi alıkoyan askerlerin başındaki ismin kariyeri, darbeyle ilgili spekülasyonları beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 09:37
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    Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) lideri Albay Mamady Doumbouya, dün bir grup askerle çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yönetime el koyduklarını duyurdu.

    Başka bir videoda ise Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından alıkonulduğu görüldü.

    DARBE BİLDİRİSİNİ FRANSIZCA OKUDULAR

    Sonrasında yine Doumbouya'nın başında olduğu bir grup asker, devlet televizyonu RTG'nin canlı yayınında darbe bildirisini Fransızca dilinde okudu.

    Darbeye öncülük eden Doumbouya'nın dikkat çeken geçmişi, cunta hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

    İSRAİL VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA EĞİTİM ALDI

    Bir Fransız vatandaşıyla evli olan Doumbouya, harp okulundan mezun. 15 yıldan fazla askeri deneyime sahip darbeci komutan, İsrail ve Birleşik Krallık'ta askeri eğitim gördü.

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #1

    FRANSIZ YABANCI LEJYONU'NDA GÖREV YAPTI

    Fransız vatandaşı olduğu belirtilen Doumbouya, İsrail'de operasyonel koruma uzmanlığı eğitimini tamamlarken, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirildi.

    Öte yandan lejyonda risk değerlendirmesi ve hızlı karar verme konusunda eğitmenlik görevinde bulunduğu kaydedildi.

    Darbeci komutan Mamady Doumbouya'nın kariyeri, darbenin arkasında uluslararası uzantıların olduğuna işaret ediyor.

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #2

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #3

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #4

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #5

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #6

    Gine de darbeci komutan Mamady Doumbouya nın dikkat çeken geçmişi #7

    Gine'de darbe girişimi ViDEO

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