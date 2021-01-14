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- Hindistan’da kobra ile burun buruna gelen kurtarıcı
Hindistan’da kobra ile burun buruna gelen kurtarıcı
Nehirdeki 4,5 metre boyundaki kobrayı yakalamaya çalışan kurtarıcı, son anda ölümden döndü.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 11:35
- Güncelleme : 14.01.2021 - 11:47
Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Mattigatta köyünde Prabhakar adlı bir yılan kurtarıcısı, yaklaşık 4,5 metre boyunda olan kobrayı yakalarken inanılmaz bir an yaşadı.
Prabhakar, nehirdeki devasa yılanı yakalamaya çalıştığı anda kobrayla burun buruna geldi.
ZOR BELA KURTULDU
Saniyelerle kobradan kaçan kurtarıcı, adeta şoke oldu.
Yanındaki arkadaşıyla kobrayı zor bela kontrol edebilen Prabhakar, yara almadan saldırıdan kurtuldu.
O anlar anbean kameraya yansıdı.
Hindistan'da kobra saldırısında ölümle burun buruna gelen yılan kurtarıcısı İZLE