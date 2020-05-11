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    İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 32 bini aştı

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak, 32 bin 65'e yükseldi.
    • AA
    • 11.05.2020 - 16:14
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    İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 32 bini aştı

    Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 210 kişi daha ölürken, toplam sayı 32 bin 65'e çıktı.

    TOPLAM VAKA SAYISI İSE 223 BİN 60'A YÜKSELDİ

    Son bir günde yapılan 100 bin 490 testle, toplam test sayısı mükerrerler dahil 1 milyon 921 bin 770’e, test edilen kişi sayısı da 1 milyon 400 bin 107’ye yükseldi.

    Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.

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