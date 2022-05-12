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- İngiltere'de mide bulandıran olay: Ameliyattan çıkan kadınlara tecavüz etti
İngiltere'de mide bulandıran olay: Ameliyattan çıkan kadınlara tecavüz etti
İngiltere’de Paul Grayson isimli erkek hemşire, ameliyattan çıkan dört kadına narkozun etkisindeyken tecavüz etti. Sapık adama 12 yıl hapis cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 09:19
- Güncelleme : 12.05.2022 - 10:09
İngiltere'nin Sheffield kentinde 'bu kadar da olmaz' dedirten bir olay yaşandı.
Royal Hallamshire Hastanesi'nde çalışan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan ve narkozun etkisi altında olan dört kadına tecavüz etti.
12 yıl ceza verildi
Yaşanan durumun ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılan Paul'a, mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi.
Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'un bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü belirtti.
Yetişkin olmayanlara ait görüntüler de bulundu
Öte yandan Paul'un telefonunda, yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüler de tespit edildi.