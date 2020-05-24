İran'da koronadan can kaybı 7 bin 417 oldu

İran'da koronadan can kaybı 7 bin 417 oldu

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 7 bin 417'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, koronavirüs sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.

13 EYALETTE CAN KAYBI YOK

İran'ın 31 eyaletinin birçoğunda vaka ve can kayıplarının düşüşe geçtiğini ifade eden Cihanpur, "Son 24 saatte 13 eyalette koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

TEST SAYISI 800 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin ise halen yüksek riskli bölge olduğuna dikkati çekti. Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 615'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 105 bin 801'e ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şimdiye kadar 800 bin 519 kişiye koronavirüs testi yapıldığını sözlerine ekledi.