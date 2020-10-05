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    İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid öldü

    Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın üyelerinden Dan-Eivind Lid, evinde ölü bulundu.
    • AA
    • 05.10.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 09:14
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    İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid öldü

    Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kristiansand Eminiyet Müdürlüğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

    Dan-Eivind Lid

    KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

    İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian'ın Ağustos ayında Bergen kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna katılan Eivind Lid, Sian'ın lideri Lars Thorsen'e verdiği destekle biliniyor.

    Dan-Eivind Lid

     

     

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