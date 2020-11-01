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    İsrail'de koronavirüs aşısının insan denemeleri başladı

    Tel Aviv'in aşı adayı, iki kişiye uygulandı. Aşı, başarılı olması halinde 2021'in yaz mevsiminde kullanıma hazır hale gelecek.
    • AA
    • 01.11.2020 - 15:54
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    İsrail'de koronavirüs aşısının insan denemeleri başladı

    İsrail'de geliştirilen potansiyel koronavirüs aşısının birinci aşama klinik denemelerine geçildi.

    İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Brilife" adı verilen koronavirüs aşısı, gönüllü 2 kişiye enjekte edildi.

    AŞI, 80 GÖNÜLLÜYE YAPILACAK

    Aşının birinci aşama klinik denemelerinde yaşları 18 ile 55 arasında değişen 80 gönüllüye aşının enjekte edileceği ve sürecin bir ay süreceği belirtiliyor.

    Brilife'ın klinik denemelerinde ikinci aşamaya aralık ayında geçilmesi ve yaşları 18 ile 85 arasında değişen 1000 gönüllüye uygulanması hedefleniyor.

    İsrail de koronavirüs aşısının insan denemeleri başladı #1

    TESTLER GEÇİLİRSE 2021'İN YAZINDA HAZIR OLACAK

    Üçüncü aşamaya ise Nisan-Mayıs 2021'de geçilmesi 30 bin kişinin üzerinde aşının denenmesi planlanıyor.

    Brilife'ın üç klinik testi de geçmesi halinde aşının gelecek yıl yaz ayında kullanıma hazır olacağı ifade ediliyor.

    İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 314 bin 535 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 541 kişi hayatını kaybetti.

    İsrail de koronavirüs aşısının insan denemeleri başladı #2

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