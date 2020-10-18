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    İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti gidecek

    İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin imzalanacağını söyledi.
    • AA
    • 18.10.2020 - 08:44
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    İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti gidecek

    Normalleşme kararı alan İsrail-Bahreyn hattında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu.

    ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞECEKLER

    Netanyahu, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'e ilk kez ticaret heyetinin gideceğini ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat'ın başkanlık edeceğini belirtti.

    Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve ABD'lilerle yapacakları görüşmelerde havacılık, ulaştıma, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularını ele alacaklarını kaydetti.

    PROTOKOL İMZALANACAK

    Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını ifade etti.

    İsrail den Bahreyn e ilk ticaret heyeti gidecek #1

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