İsrail’den Tahran’a 'geniş saldırı dalgası'

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran’ın merkezinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran’a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun “Aslanın Kükremesi” olarak adlandırıldığı ve ilk kez bu ölçekte yürütüldüğü belirtildi.

BİNLERCE MÜHİMMAT VE HASAR GÖREN BİNALAR

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortak saldırılar kapsamında son 24 saatte İran’a bin 200’den fazla mühimmat atıldığını duyurdu.

İsrail haber ajansı Haaretz’in aktardığı bilgiye göre, saldırılar nedeniyle İran’ın başkentinde en az 40 bina hasar gördü. 200’den fazla kişi evlerinden tahliye edilerek, başkent Tel Aviv’de geçici olarak üç otele yerleştirildi.

ORTADOĞU'DA GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD-İsrail ortak operasyonu, bölgede gerilimi artırırken İran’ın misilleme olasılığı ve sivil yerleşim alanlarına yönelik riskler endişe yaratıyor.