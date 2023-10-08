Hamas'ın İsrail'e saldırıları kapsamında İsrail'in sınır kentlerinden Sderot da hedef alındı.
Binlerce roket İsrail şehirlerine fırlatılırken, Sderot şehrine sızmalar gerçekleştirildi.
Sızma girişimlerinin, İsrail'in istihbarat açığını ortaya çıkardığı şeklinde yorumlar yapılıyor.
İsrail hükümeti, "Savaştayız" açıklamasıyla alarm seviyesini yükseltti. Gazze Şeridi, havadan düzenlenen saldırılarla hedef alındı.
Sderot'ta çatışmanın izleri var
Kameralara yansıyan Sderot, dün yaşanan çatışmaların izlerini taşıyor. Caddelerde Kassam Tugayları'na ve İsraillilere ait hasar gören araçlar bulunuyor.
İsrailli görevliler, tarafından yollardan kaldırılan zırhlı araçlar çekici ile taşındı.
Roketli saldırılar düzenlendi
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin ve İsrail'in açıklamaları
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.
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