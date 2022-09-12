İsveç'te seçim sonuçları belli oldu

İskandinav ülkesinde düzenlenen seçimlerde oyların büyük bir bölümü sayıldı. İlk sonuçlar, yeni bir hükümete işaret ediyor.

İsveç'te halk, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti.

Ülkedeki sağ blok, pazar günkü seçimlerden sonra oyların yüzde 95'inin sayılmasıyla az bir farkla liderliği yakaladı.

İsveç'te sandıktan çıkan sonuç

Sonuçlar, Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki 8 yıllık Sosyal Demokrat iktidarın ardından yeni bir hükümete işaret ediyor.

İlk sonuçlar; Ilımlı Muhafazakar Parti, İsveç Demokratları, Hıristiyan Demokratlar ve Liberallerin 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandığını, merkez solun ise 173 sandalyenin sahibi olduğunu söylüyor.

"Tarihi bir değişim"

Reuters'ın haberine göre, koalisyondaki İsveç Demokratları, göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Haberde, "Uzun süredir hoşgörü ve açıklıkla övünen bir ülkede tarihi bir değişim." vurgusu yapıldı.

Bununla birlikte, Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'ın sağın başbakan adayı olması muhtemel.

Kristersson: Güçlü hükümet için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım

Kristersson, destekçilerine yaptığı konuşmada, "Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Ancak İsveç'in tamamı ve tüm vatandaşları için yeni, istikrarlı ve güçlü bir hükümet kurmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Andersson: Sonuçlar birbirine yakın

Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson, seçim gecesi sonuçların tahmin edilemeyecek kadar yakın olduğunu söyleyerek yenilgiyi kabul etmedi.

Seçim yetkilileri, ön sonucun en erken çarşamba günü açıklanacağını söyledi.

"Hedefimiz hükümette olmak"

Kristersson, Hıristiyan Demokratlar ve Liberallerle bir hükümet kurmaya çalışacağını dile getirmiş, parlamentoda Sosyal Demokratlar'dan destek almayı hedeflediğini anlatmıştı.

İsveç Demokrat lideri Jimmie Akesson da "Şu anda bir iktidar değişikliği olacak gibi görünüyor. Hedefimiz hükümette olmak." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü destekçisi aday olmadı

Öte yandan İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi siyasetçi Amineh Kakabaveh, seçimlerde aday olmadı.

Kakabaveh, "Bu dönem parlamentoda yer almayacağım ama siyaset yapmaya devam edeceğim. Önemli olan parlamento dışında da siyaset yapabilmektir." dedi.

Kakabaveh: Sağ ile sol partiler, Ankara’nın taleplerini kabul etmek zorunda

Rudav'a konuşan Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ve Türkiye'nin öne sürdüğü şartlara işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, İsveç’in NATO’ya üyeliğini tam olarak onaylayana kadar, sağ ile sol partilerin hepsi Ankara’nın taleplerini kabul etmek zorunda."