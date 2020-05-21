İtalya'da koronayla mücadele başkanına rüşvet gözaltısı

Zanlılar, 600 milyon euro değerindeki sözleşmelerden yüzde 5 komisyon almakla suçlanıyor.

İtalya'da koronavirüsle mücadeleye rüşvet bulaştı.

Sicilya bölgesinde koronavirüs salgını koordinatörü ve 9 sağlık görevlisi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, İtalyan polisi, tarihleri 2016'ya varan ekipman ve hizmet sözleşmelerinden rüşvet almakla suçlananlar arasında Sicilya'nın koronavirüs salgınıyla mücadele biriminin başkanı Antonio Candela'nın da bulunduğunu açıkladı.

"CİDDİ YOLSUZLUK SİSTEMİ"

Candela evde gözaltında tutulurken, Trapani sağlık idaresinin başkanı Fabio Damiani diğer görevlilerle polis merkezine götürüldü.

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, olayı "çok ciddi bir yolsuzluk sistemi" diye nitelendirdi.

SÖZLEŞMELERDEN YÜZDE 5 KOMİSYON İDDİASI

Zanlıların, toplamda 600 milyon euro değerindeki sözleşmelerden yüzde 5 komisyon aldıkları iddia ediliyor.

Palermo Sulh Hakimi de Sicilya ve Lombardiya'da 7 şirkete ve rüşvet olarak alınan 160 bin euroya el konulması talimatını verdi.

İtalya'nın özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen yer oldu. Ülkede 32 bin 330 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.