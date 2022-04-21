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Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti
Japonya'dan, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliğinde Rus diplomatlar dahil, 8 kişi sınır dışı edildi.
- 21.04.2022 - 07:48
Japon hükümetinin 8 Nisan'daki kararı ile beraber, Tokyo'da görevli diplomatlar dahil, 8 Rus yetkili aileleriyle birlikte ülkeyi terk etti.
Japonya'dan ayrıldılar
AA'nın haberine göre, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinden başkentteki Haneda Havalimanı'na hareket eden grup, tarifeli uçakla Japonya'dan ayrıldı.
Kamu yayıncısı NHK, sınır dışı edilen 8 kişi arasında Rus Askeri İstihbaratına (GRU) çalışanların bulunduğunun tahmin edildiğini duyurdu.