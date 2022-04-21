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    Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti

    Japonya'dan, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği ve Ticaret Temsilciliğinde Rus diplomatlar dahil, 8 kişi sınır dışı edildi.
    • 21.04.2022 - 07:48
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    Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti

    Japon hükümetinin 8 Nisan'daki kararı ile beraber, Tokyo'da görevli diplomatlar dahil, 8 Rus yetkili aileleriyle birlikte ülkeyi terk etti.

    Japonya'dan ayrıldılar

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinden başkentteki Haneda Havalimanı'na hareket eden grup, tarifeli uçakla Japonya'dan ayrıldı.

    Kamu yayıncısı NHK, sınır dışı edilen 8 kişi arasında Rus Askeri İstihbaratına (GRU) çalışanların bulunduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

    Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti #1

    Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti #2


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