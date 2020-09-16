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    Japonya’da Suga Yoşihide, ülkenin başbakanı seçildi

    Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
    • AA
    • 16.09.2020 - 08:01
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 08:01
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    Japonya’da Suga Yoşihide, ülkenin başbakanı seçildi

    Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

    Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.

    OYLARIN YÜDE 70'İNİ KAZANIP LDP LİDERİ OLMUŞTU

    Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

    Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

    Japonya’da Suga Yoşihide, ülkenin başbakanı seçildi #1

    Japonya’da Suga Yoşihide, ülkenin başbakanı seçildi #2

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