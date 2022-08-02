Japonya’da yolda yürüyen adama kılıçla saldırdı

Yolda yürüyen bir adama kılıçla saldıran şüpheli kayıplara karışırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinde kimliği bilinmeyen bir saldırgan, yolda yürüyen bir adama kılıçla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesinin ardından adam, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi yok

Yetkililer, saldırıya uğrayan adamın kafasından yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

İHA’nın haberine göre polis, ikilinin arasında herhangi bir husumet olup olmadığını belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını söyledi.