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    Japonya'ya özgü karpuz, 4 bin 500 dolara satıldı

    Densuke karpuzu olarak bilinen ürün satışa çıkarıldı. Karpuza ödenen miktar dikkat çekti.
    • 15.06.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 09:31
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    Japonya'ya özgü karpuz, 4 bin 500 dolara satıldı

    Japonya'da karpuzun satış fiyatı göze çarptı.

    Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzunun ilk hasadı yapıldı.

    Hokkaido'daki Toma bölgesine özgü Densuke karpuzları, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

    4 bin 500 dolara alıcı buldu

    Toma'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan açılış mezadında bir Densuke karpuzu 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 500 dolar) satıldı.

    AA'nın aktardığına göre, karpuz yetiştiricileri bu yıl 55 bin karpuzun ülke içi satışını planlıyor.

    Geçen yılki satış fiyatı

    Siyaha yakın dış kabuk rengiyle tanınan Densuke karpuzunun, aynı bölgede geçen yıl sezon açılışında 750 bin yene alıcı bulduğu biliniyor.

    Japonya ya özgü karpuz, 4 bin 500 dolara satıldı #1

    Japonya ya özgü karpuz, 4 bin 500 dolara satıldı #2


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