Joe Biden: Putin, enerji fiyatlarını yükseltti

Enerjide yükselen fiyatlara işaret eden Biden, yine Rusya liderini hedef aldı.

ABD’de enflasyon oranı yüzde 8,5'i görerek, son 40 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı suçlayan ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun sorumlusunun Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söylemişti.

Putin'i suçladı: Enerji fiyatlarını yükselttin

Kuzey Karolina Tarım ve Teknik Devlet Üniversitesi'nde konuşan Biden, bir kez daha Putin'i hedef aldı.

"Hâlâ yüksek fiyatlar ve enflasyon sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu biliyorum." diyen Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgali tüm dünyada enerji fiyatlarını yükseltti." ifadesini kullandı.

Gıda fiyatları etkilendi

Reuters'ın haberine göre; Biden, Ukrayna'nın buğday ihracatında yaşanan düşüşün de gıda fiyatlarını etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan Biden, görevdeki ilk yılında 365 bin yeni üretim işi de dahil olmak üzere istihdam artışının hızlandığını ve işsizlik oranının keskin bir şekilde düştüğünü sözlerine ekledi.