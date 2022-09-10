Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
391.468
-0.18%
BTXN Coin
7.30
39.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için resmi cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.
    • 10.09.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

    Tarihe damga vuran, İngiltere tarihi ile adete özdeşleşen tahtta kaldığı 70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla kraliyet tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kraliçe'ye veda programı netleşti.

    Cenaze töreni 19 Eylül'de

    Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül’de başkent Londra’daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi.

    Kraliçe 2.Elizabeth ve eşi Prens Philip'in evlendiği kilise

    Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

    Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor.

    Kral 3.Charles, 19 Eylül'ü resmi tatil ilan etti

    Bu sabah resmen İngiltere’nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe’nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi.

    AA'da yer alan habere göre, cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

    Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti.

    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak #1

    Prens William: Bugünün geleceğini biliyordum

    Kral 3. Charles’ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, “Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth’in anısını onurlandıracağım.” ifadelerini kullandı.

    Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak #2


    Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı
    Ekonomi

    Altının kilogramı haftayı 1 milyon 17 bin liradan kapattı

    Ünlü iş insanı kripto yatırımında devrim yapıyor!
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı kripto yatırımında devrim yapıyor!

    Yunan botu, Bodrum açıklarında göçmenleri itti
    Gündem

    Yunan botu, Bodrum açıklarında göçmenleri itti

    Görüş Bildir