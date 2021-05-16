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    Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler

    Bir pikabın kasasında, güvenlik önlemi alınmadan gezintiye çıkarılan aslanın görüntüleri kameraya yansıdı.
    • AA
    • 16.05.2021 - 09:41
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    Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler

    Libya’nın başkenti Trablus’ta, bir pikabın kasasında aslan olduğu görüldü.

    Zaviyet Dahmani semtinde, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan aslanın trafikte gezintiye çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

    ENDİŞE YARATTI

    Bağlı halde olmayan aslanın, pikabın kasasında trafikte seyir halinde ilerlerken sağa sola gittiği anlar endişe yarattı.

    İLGİ ODAĞI OLMUŞTU

    Daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında gezen başıboş aslanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

    Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler #1

    Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler #2

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