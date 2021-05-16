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- Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler
Libya’da, pikabın kasasında aslan gezdirdiler
Bir pikabın kasasında, güvenlik önlemi alınmadan gezintiye çıkarılan aslanın görüntüleri kameraya yansıdı.
- AA
- 16.05.2021 - 09:41
Libya’nın başkenti Trablus’ta, bir pikabın kasasında aslan olduğu görüldü.
Zaviyet Dahmani semtinde, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan aslanın trafikte gezintiye çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
ENDİŞE YARATTI
Bağlı halde olmayan aslanın, pikabın kasasında trafikte seyir halinde ilerlerken sağa sola gittiği anlar endişe yarattı.
İLGİ ODAĞI OLMUŞTU
Daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında gezen başıboş aslanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.