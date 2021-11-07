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- Meksika'da freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü
Meksika'da freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü
Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 07.11.2021 - 06:53
- Güncelleme : 07.11.2021 - 07:31
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.