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    Meksika'da freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü

    Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 07.11.2021 - 06:53
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 07:31
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    Meksika'da freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü

    Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.

    19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

    Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Meksika da freni arızalanan kamyon araçlara çarptı: 19 ölü #1

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