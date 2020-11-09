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    Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

    Kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarparak; 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:55
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    Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

    Pakistan’ın Karachi şehrinin banliyölerinden North Nazimabad’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarptı.

    Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

    BANKA DIŞINDA ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ

    Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, binanın yanı sıra bankanın dışında park halinde bulunan bazı otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.

    Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı #1

    Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı #2

    Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı #3

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