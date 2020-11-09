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Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarparak; 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.