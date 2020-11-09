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- Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Pakistan’da su tankeri bankaya çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarparak; 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
- İHA
- 09.11.2020 - 12:49
- Güncelleme : 09.11.2020 - 12:55
Pakistan’ın Karachi şehrinin banliyölerinden North Nazimabad’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan su tankeri bir banka şubesine çarptı.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
BANKA DIŞINDA ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ
Kurtarma ekibi tarafından yapılan açıklamada, binanın yanı sıra bankanın dışında park halinde bulunan bazı otomobillerin de zarar gördüğü bildirildi.