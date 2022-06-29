Petrol
112.98
-0.72%
Euro
17.5276
-0.15%
Dolar
16.6755
-0.04%
Altın
974.49
-0.17%
Borsa
249
0.00%
Bitcoin
335.778
-4.07%
BTXN Coin
6.97
-3.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Papa Franciscus'tan annelere 'oğullarınızı evlendirin' çağrısı

    Annelere ve hala evlenmemiş erkeklere seslenen Papa Franciscus, LGBT yaşam tarzına karşı evliliğin önemini vurguladı ve tavsiyelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Papa Franciscus'tan annelere 'oğullarınızı evlendirin' çağrısı

    Daha önce kiliselerin LGBT bireyleri reddetmeyeceği açıklamasında bulunan Papa Franciscus, dikkat çeken ifadeler kullandı.

    LGBT karşıtı söylemleriyle bilinen ve bir kesim tarafından zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Papa, evlilik çağına gelmiş ancak hala evlenmemiş erkeklere seslendi.

    Evliliği övdü

    "Her evlilikte zorluklar olur, bundan korkmayın" diyen Papa; gençlerin annelerine de bir çağrı yaptı.

    "Gömleklerini ütülemeyi bırakın, evlenmeye teşvik edin"

    85 yaşındaki Papa Franciscus, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakın. Onları evlenmeye teşvik edin. Aşırı sahiplenici olmayı bırakıp onların yuvadan ayrılmasına izin verin. Bu konuda geç kalmayın" ifadelerini kullandı.

    Papa Franciscus tan annelere oğullarınızı evlendirin çağrısı #1


    İlginizi Çekebilir

    'Madrid Zirvesi, kritik bir zamanda gerçekleşiyor'
    Dünya

    'Madrid Zirvesi, kritik bir zamanda gerçekleşiyor'

    Rus hackerlar, yaptırım uygulayan Litvanya'ya saldırdı
    Teknoloji

    Rus hackerlar, yaptırım uygulayan Litvanya'ya saldırdı

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Görüş Bildir