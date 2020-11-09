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    Pfizer: Koronavirüs aşısında yüzde 90 oranında başarı sağlandı

    Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin, yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 15:11
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:15
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    Pfizer: Koronavirüs aşısında yüzde 90 oranında başarı sağlandı

    Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    PFİZER, KORONA AŞISINDA SON DURUMU AÇIKLADI

    ABD'li ilaç şirketi Pfizer’dan yapılan açıklamada, deneysel koronavirüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında yüzde 90 oranında başarılı olduğu ve bu aşının pandemiye karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

    Aşının insanların kullanımına hemen sunulmayacağını belirten Pfizer, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından değerlendirilmeye tutulacağını açıkladı.

    Pfizer: Koronavirüs aşısında yüzde 90 oranında başarı sağlandı #1

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